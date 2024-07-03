Зеленский понадеялся получить «что-то похожее» на приглашение в НАТО

Зеленский: Киев хочет получить «что-то похожее» на приглашение в НАТО на саммите

Украина надеется получить «что-то похожее» на приглашение в НАТО на предстоящем саммите альянса. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский в разговоре с Bloomberg.

Он подчеркнул, что, приняв такое решение, страны альянса продемонстрировали бы, что «не боятся» президента России Владимира Путина. При этом украинский лидер усомнился в том, что это произойдет.

Ранее глава Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) Кристоф Хойсген заявил, что прием Украины в НАТО не будут обсуждать на саммите, который состоится 9-11 июля в Вашингтоне. Он также выразил мнение, что только членство в альянсе даст стране долгосрочную перспективу мира.