На саммите НАТО в Вашингтоне не планируют обсуждать прием Украины в альянс

Глава MSC Хойсген: прием Украины в НАТО не будут обсуждать на саммите альянса

Прием Украины в Североатлантический альянс не будут обсуждать на саммите НАТО, который пройдет в Вашингтоне 9-11 июля. Об этом заявил глава Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) Кристоф Хойсген, сообщает издание Deutsche Welle (внесено Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов).

Хойсген выразил уверенность, что в долгосрочной перспективе только членство в НАТО даст Украине долгосрочную перспективу мира. «Договоренности с Россией не стоят той бумаги, на которой [президент России Владимир] Путин ставит свою подпись. Украине пришлось убедиться в этом на собственном горьком опыте. Единственная страховка — это членство в НАТО», — выразил он свое мнение.

По словам главы Мюнхенской конференции по безопасности, международное сообщество не примет никакого изменения границ по итогам завершения конфликта на Украине.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что США останутся союзником альянса и поддержат Украину в будущем вне зависимости от результатов президентских выборов. Он подчеркнул, что тема военной и экономической помощи Киеву является общей как для демократов, так и для республиканцев.