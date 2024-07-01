Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:27, 1 июля 2024Мир

На саммите НАТО в Вашингтоне не планируют обсуждать прием Украины в альянс

Глава MSC Хойсген: прием Украины в НАТО не будут обсуждать на саммите альянса

Фото: Dts Nachrichtenagentur / Globallookpress.com

Прием Украины в Североатлантический альянс не будут обсуждать на саммите НАТО, который пройдет в Вашингтоне 9-11 июля. Об этом заявил глава Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) Кристоф Хойсген, сообщает издание Deutsche Welle (внесено Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов).

Хойсген выразил уверенность, что в долгосрочной перспективе только членство в НАТО даст Украине долгосрочную перспективу мира. «Договоренности с Россией не стоят той бумаги, на которой [президент России Владимир] Путин ставит свою подпись. Украине пришлось убедиться в этом на собственном горьком опыте.  Единственная страховка — это членство в НАТО», — выразил он свое мнение.

По словам главы Мюнхенской конференции по безопасности, международное сообщество не примет никакого изменения границ по итогам завершения конфликта на Украине.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что США останутся союзником альянса и поддержат Украину в будущем вне зависимости от результатов президентских выборов. Он подчеркнул, что тема военной и экономической помощи Киеву является общей как для демократов, так и для республиканцев.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Балацкая
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле отреагировали на слова Зеленского о готовности к переговорам

      Российских инвалидов собрались активнее привлекать к труду

      Власти оценили сроки решения проблемы массового отключения электричества в регионе России

      Россиянка заявила о связи с ООН и подожгла квартиру

      В России стартовали продажи обновленного популярного кроссовера из Китая

      «Локомотив» объявил об уходе Антона Миранчука

      Суперкомпьютеры и ИИ использовали для решения величайшей проблемы биологии

      Медведь попытался украсть тапки россиянина и попал на видео

      Глава МВД отметил снижение числа совершаемых иностранцами в России преступлений

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше