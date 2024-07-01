Генсек НАТО прокомментировал влияние выборов в США на помощь Украине

Столтенберг: США вне зависимости от смены президента поддержат НАТО и Украину

Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил что США останутся союзником альянса НАТО и поддержат Украину в будущем вне зависимости от результатов президентских выборов в ноябре этого года, так как тема военной и экономической помощи Киеву является общей как для демократов, так и для республиканцев. Об этом он заявил в интервью японской газете Yomiuri Shimbun.

«В США существует сильная двухпартийная поддержка Украины. Кто бы ни был избран президентом, США останутся сильным союзником НАТО», — предположил он. Столтенберг добавил, что Вашингтон не перестанет и играть руководящую роль внутри альянса при смене президента.

Ранее обозреватели NYT отметили, что уязвимость президента Франции Эммануэля Макрона и американского лидера Джо Байдена может отразиться на будущем Европейского союза и НАТО, а также подорвать оборону Украины. Как отмечает издание, в США и Франции к власти в ближайшее время могут прийти правые силы, которые в случае победы, возможно, откажутся от своих обязательств перед Европой и Украиной, поскольку действующее руководство этих государств все чаще показывает свою слабость и несостоятельность.