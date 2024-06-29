В США предупредили об опасности для НАТО, ЕС и Украины из-за уязвимости Макрона и Байдена

NYT: уязвимость Макрона и Байдена может отразиться на будущем ЕС, Украины и НАТО

Уязвимость президента Франции Эммануэля Макрона и американского лидера Джо Байдена может отразиться на будущем Европейского союза (ЕС) и Североатлантического альянса НАТО, а также подорвать оборону Украины. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Как отмечает издание, в США и Франции к власти в ближайшее время могут прийти правые силы, которые в случае победы, возможно, откажутся от своих обязательств перед Европой и Украиной, поскольку действующее руководство этих государств все чаще показывает свою слабость и несостоятельность.

«Дебаты Байдена и результаты [на выборах в Европарламент французской правой политической партии] "Национальное объединение" стали серьезными ударами. Решение господина Макрона [о проведении внеочередных парламентских выборов] было проигрышной ставкой, а значит, опасной ставкой, которая теперь, похоже, обречена на провал», — заявил французский политический аналитик Ален Дюамель.

Авторы материала подчеркнули, что проблема для Макрона сейчас заключается в том, что его возможности по созданию Европы с большим оборонным потенциалом и широкой военной интеграцией будут ограничены или даже сведены на нет, если ему придется управлять страной вместе с «Национальным объединением».

«НАТО и Европейский союз были строительными блоками послевоенной взаимосвязанной системы, построенной США и Европой для распространения процветания и мира. Это устойчивые институты, но между войной на Украине и растущей волной национализма они редко сталкивались с такими пугающими вызовами», — заключило издание.

Ранее стало известно, что Байден может выйти из президентской гонки, если его ближайшее окружение примет соответствующее решение. Уточняется, что единственные люди, которые принимают решения за американского лидера, это его супруга Джилл, его младшая сестра Валери и старый друг Тед Кауфман.