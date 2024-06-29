В США раскрыли условия выхода Байдена из президентской гонки

Axios: Байден выйдет из гонки, если его родственники и друзья примут это решение

Президент США Джо Байден выйдет из президентской гонки, если его ближайшие родственники и друзья примут соответствующее решение. Об этом сообщает Axios.

«Единственный способ, которым президент Байден может уйти в отставку, несмотря на провал своих дебатов, — это если та же небольшая группа преданных ему людей, которая способствовала его выдвижению, внезапно — и это шокирует — решит, что ему пора уйти», — говорится в материале.

Как отмечает портал, единственные люди, которые принимают решения за Байдена, это его супруга Джилл Байден, его младшая сестра Валери Байден и 85-летний Тед Кауфман — давний друг и постоянный советник американского лидера, а также небольшая группа советников Белого дома. «Этот кухонный кабинет, существующий десятилетиями, действует как расширенная семья, совет старейшин и правящая олигархия. Только эти союзники имеют влияние на решения, большие и малые, в жизни и президентстве Байдена», — отмечается в публикации.

Уточняется, что если Байден и продолжит бороться за президентский пост, то только потому, что он и его окружение посчитают, что у него гораздо больше шансов победить экс-президента Дональда Трампа, чем у вице-президента США Камалы Харрис.

«Союзники Байдена уже отработали все сценарии и видят мало шансов, у кто-то, кроме Харрис, выиграть, если он уйдет в отставку», — заключил портал.

Ранее стало известно, что 60 процентов американцев выступили против участия Байдена в президентских выборах. Кроме того, более половины опрошенных (57 процентов), считаю, что Трамп превзошел Байдена на дебатах.