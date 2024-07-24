Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:51, 24 июля 2024Бывший СССР

Песков заявил о безальтернативности достижения целей спецоперации

Песков: для РФ нет другой альтернативы, кроме достижения целей спецоперации

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для России нет другой альтернативы, кроме достижения своих целей в результате спецоперации или мирных переговоров. Его слова приводит ТАСС.

«В результате СВО или в результате мирных переговоров — для нас нет другой альтернативы, кроме как достичь всех своих целей. Мы это сделаем обязательно», — сказал он.

Песков подчеркнул, что задачей России является обеспечение безопасности. По его словам, мирный процесс предпочтительнее. Он отметил, что спецоперация началась как крайнее средство достижения целей РФ.

Кроме того, Песков заявил, что в Кремле надеются получить разъяснения слов министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о переговорах с Россией. 24 июля глава украинского МИД сообщил о готовности Киева вести переговорный процесс с Москвой. Однако позднее во внешнеполитическом ведомстве Украины объяснили, что министр говорил о готовности вести переговоры с российской стороной «на определенном этапе», а не сейчас.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      В Турции задержали подозреваемого в подрыве машины офицера Генштаба. Его вытащили из авто на известном курорте

      Молдавия поддержала большинство антироссийских санкций ЕС

      На курорте Европы 12 человек приняли туриста за еврея и избили его

      Прилепина возмутили литературные предпочтения россиян

      ФБР раскрыло количество выстрелов в Трампа

      Названы лучшие места для наблюдения за китами в России

      В российском регионе сработала система ПВО

      Илон Маск спрогнозировал банкротство США

      Израиль представил «Демона ветра»

      «США — это огромный рынок допинга». Всемирное антидопинговое агентство угрожает американскому спорту изоляцией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше