Песков заявил о безальтернативности достижения целей спецоперации

Песков: для РФ нет другой альтернативы, кроме достижения целей спецоперации

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для России нет другой альтернативы, кроме достижения своих целей в результате спецоперации или мирных переговоров. Его слова приводит ТАСС.

«В результате СВО или в результате мирных переговоров — для нас нет другой альтернативы, кроме как достичь всех своих целей. Мы это сделаем обязательно», — сказал он.

Песков подчеркнул, что задачей России является обеспечение безопасности. По его словам, мирный процесс предпочтительнее. Он отметил, что спецоперация началась как крайнее средство достижения целей РФ.

Кроме того, Песков заявил, что в Кремле надеются получить разъяснения слов министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о переговорах с Россией. 24 июля глава украинского МИД сообщил о готовности Киева вести переговорный процесс с Москвой. Однако позднее во внешнеполитическом ведомстве Украины объяснили, что министр говорил о готовности вести переговоры с российской стороной «на определенном этапе», а не сейчас.