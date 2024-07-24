Глава МИД Украины Кулеба заявил о готовности вести переговоры с Россией

Украина готова вести переговоры с российской стороной, заявил глава МИД республики Дмитрий Кулеба в беседе со своим китайским коллегой Ван И. Его цитирует РИА Новости.

Ранее Владимир Зеленский допустил возможность переговоров с Москвой, несмотря на действующий в его стране запрет. По словам политика, общение с президентом России Владимиром Путиным может произойти в рамках «второго саммита мира». На встрече с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролиномон также указал на необходимость как можно быстрее завершить конфликт с Россией.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, он не понимает, что конкретно стоит за словами Зеленского. Неясно, о каких конкретно планах и действиях в этом направлении идет речь, указал пресс-секретарь президента России.