В Кремле ответили на слова Зеленского о переговорах с Россией

Песков о словах Зеленского про переговоры с Россией: нужно подождать действия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова Владимира Зеленского о переговорах Киева и Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Что конкретно стоит за этими словами? О каких конкретно планах идет речь, о каких действиях в этом направлении, если разговор идет серьезный? Пока мы судить не можем, здесь, наверное, нужно подождать каких-то конкретных действий, если таковые будут», — сказал представитель Кремля.

21 июля Зеленский допустил в интервью «Би-би-си» вероятность переговоров с Россией. По его словам, общение с президентом России Владимиром Путиным может произойти в рамках «второго саммита мира». Однако для этого, подчеркнул он, должен быть полностью готов план, чтобы предоставить его России. Та, в свою очередь, должна быть готова обговаривать этот план.

Москва неоднократно выражала готовность к переговорам с Киевом. В начале июля Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от проведения переговоров.

«Россия, как известно, никогда не отказывалась и сейчас готова к продолжению мирных переговоров», — сказал глава государства. Он добавил, что от переговоров отказалась Украина и сделала это, публично об этом говоря, по указанию Лондона и Вашингтона.