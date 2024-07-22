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12:44, 22 июля 2024Россия

В Кремле ответили на слова Зеленского о переговорах с Россией

Песков о словах Зеленского про переговоры с Россией: нужно подождать действия

Фото: Hollie Adams / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова Владимира Зеленского о переговорах Киева и Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Что конкретно стоит за этими словами? О каких конкретно планах идет речь, о каких действиях в этом направлении, если разговор идет серьезный? Пока мы судить не можем, здесь, наверное, нужно подождать каких-то конкретных действий, если таковые будут», — сказал представитель Кремля.

21 июля Зеленский допустил в интервью «Би-би-си» вероятность переговоров с Россией. По его словам, общение с президентом России Владимиром Путиным может произойти в рамках «второго саммита мира». Однако для этого, подчеркнул он, должен быть полностью готов план, чтобы предоставить его России. Та, в свою очередь, должна быть готова обговаривать этот план.

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Москва неоднократно выражала готовность к переговорам с Киевом. В начале июля Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от проведения переговоров.

«Россия, как известно, никогда не отказывалась и сейчас готова к продолжению мирных переговоров», — сказал глава государства. Он добавил, что от переговоров отказалась Украина и сделала это, публично об этом говоря, по указанию Лондона и Вашингтона.

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      Никита Абрамов
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