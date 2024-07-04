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15:03, 4 июля 2024Бывший СССР

Путин заявил о сохранении готовности к переговорам по Украине

Путин: Россия сохраняет готовность к переговорам по Украине

Фото: Turar Kazangapov / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил о том, что Москва сохраняет готовность к переговорам по Украине. Его слова передает РИА Новости.

«Россия, как известно, никогда не отказывалась и сейчас готова к продолжению мирных переговоров», — сказал Путин на встрече Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Он добавил, что от переговоров отказалась Украина и сделала это, публично об этом говоря, по указанию Лондона и Вашингтона.

Ранее Путин заявил, что предложенный Москвой вариант урегулирования конфликта на Украине позволит одномоментно прекратить боевые действия. Он добавил, что это может произойти в случае готовности украинских спонсоров из стран Запада принять российский план урегулирования.

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      Валентин Карант
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