Путин высказался о предложенном Россией плане урегулирования украинского конфликта

Путин: предложенный Россией план позволит прекратить боевые действия на Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что предложенный Москвой вариант урегулирования конфликта на Украине позволит одномоментно прекратить боевые действия. Его слова передает ТАСС.

«В середине июня нами представлен еще один вариант урегулирования, который (...) позволил бы буквально одномоментно, немедленно прекратить боевые действия, сохранить человеческие жизни и начать переговоры», — заявил Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.

Он добавил, что это может произойти в случае готовности украинских спонсоров из стран Запада принять российский план урегулирования.

Ранее Путин заявил, что кризис на Украине возник из-за «абсолютно бесцеремонной политики США во главе с их сателлитами».