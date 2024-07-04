Путин обозначил причины возникновения украинского кризиса

Путин: кризис на Украине возник из-за абсолютно бесцеремонной политики США

Кризис на Украине возник из-за абсолютно бесцеремонной политики США во главе с их сателлитами. Об этом заявил президент России Владимир Путин на саммите Шанхайской организации содружества (ШОС) в Астане, сообщает ТАСС.

«Россия всегда выступала и выступает за мирное политико-дипломатическое разрешение ситуации на Украине — кризиса, который возник в результате абсолютно бесцеремонной политики США во главе с их сателлитами», — заверил российский лидер.

Ранее Путин заявил о реальности многополярного мира. Он отметил, что круг стран, выступающих за справедливое мироустройство, ширится, а значит, многополярный мир стал реальностью.