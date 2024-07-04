Путин заявил о реальности многополярного мира

Путин: ширится круг стран, которые выступают за справедливое мироустройство

Ширится круг стран, которые выступают за справедливое мироустройство — многополярный мир стал реальностью. Об этом заявил президент России Владимир Путин на саммите Шанхайской организации содружества (ШОС) в Астане, сообщает ТАСС.

«В нынешних условиях, когда в мире происходят стремительные и необратимые перемены, несомненно, востребована активная инициативная позиция ШОС в международных делах. Многополярный мир стал реальностью», — отметил глава государства.

Ранее российский лидер отметил, что взаимодействие России в рамках ШОС развивается на принципах равноправия и имеет большое значение для государства. Он также рассказал о готовящейся к утверждению Астанинской декларации, в которой говорится о приверженности участников к формированию справедливого миропорядка, основанного на международном праве.