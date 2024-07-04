Путин рассказал о важности ШОС в формировании справедливого миропорядка

Путин: Россия придает большое значение взаимодействию в рамках ШОС

Взаимодействие России в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) развивается на принципах равноправия и имеет большое значение для государства. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин, передает РИА Новости.

По его словам, взаимодействие России в рамках ШОС проходит с учетом интересов друг друга, уважения культурно-цивилизационного многообразия и поиска решений вопросов в сфере безопасности.

Он также рассказал о готовящейся к утверждению Астанинской декларации, в которой говорится о приверженности участников к формированию справедливого миропорядка, основанного на международном праве.

Ранее Путин назвал приоритетной задачей ШОС поддержание безопасности ее членов. Он также заявил, что на саммите глав государств-участников организации в Астане рассматривается программа сотрудничества по борьбе с сепаратизмом и экстремизмом.