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10:32, 4 июля 2024Бывший СССР

Путин рассказал о важности ШОС в формировании справедливого миропорядка

Путин: Россия придает большое значение взаимодействию в рамках ШОС

Фото: Turar Kazangapov / Reuters

Взаимодействие России в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) развивается на принципах равноправия и имеет большое значение для государства. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин, передает РИА Новости.

По его словам, взаимодействие России в рамках ШОС проходит с учетом интересов друг друга, уважения культурно-цивилизационного многообразия и поиска решений вопросов в сфере безопасности.

Он также рассказал о готовящейся к утверждению Астанинской декларации, в которой говорится о приверженности участников к формированию справедливого миропорядка, основанного на международном праве.

Ранее Путин назвал приоритетной задачей ШОС поддержание безопасности ее членов. Он также заявил, что на саммите глав государств-участников организации в Астане рассматривается программа сотрудничества по борьбе с сепаратизмом и экстремизмом.

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      Илья Таксюр
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