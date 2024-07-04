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10:24, 4 июля 2024Бывший СССР

Путин назвал приоритетную задачу ШОС

Путин: поддержание безопасности стран-членов остается приоритетной задачей ШОС

Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

Поддержание безопасности стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) остается одной из приоритетных задач объединения, для выполнения которой будет преобразована региональная антитеррористическая структура. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании совета глав государств членов ШОС в Астане, передает РИА Новости.

«Разумеется, одной из приоритетных задач в деятельности ШОС было и остается поддержание безопасности государственных участников и по периметру внешних границ», — сказал он.

Российский президент добавил, что для выполнения этой задачи сегодня принимаются решения о преобразовании региональной антитеррористической структуры ШОС в универсальный центр, который будет реагировать на «весь спектр угроз безопасности» и о создании антинаркотического центра в Душанбе. Президент также подчеркнул, что на саммите утверждается программа сотрудничества по борьбе с сепаратизмом и экстремизмом на пространстве организации.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на саммите ШОС в Астане обсудят идею президента России Владимира Путина о евразийской безопасности. Он также сообщил, что диалог с партнерами на эту тему уже идет.

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      Александр Курбатов
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