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06:10, 4 июля 2024Россия

В Кремле анонсировали обсуждение идеи Путина на саммите ШОС

Песков: на саммите ШОС обсудят идею Путина о евразийской безопасности
Владимир Путин на саммите ШОС в Астане

Владимир Путин на саммите ШОС в Астане. Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

На саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Казахстане обсудят идею президента России Владимира Путина о евразийской безопасности. Об этом РИА Новости рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он также сообщил, что диалог с партнерами на эту тему уже идет. «Поэтапно», — ответил Песков в ответ на вопрос, как он продвигается.

В июне Путин, выступая на встрече с руководством МИД, заявил, что пришло создать новую систему безопасности в Евразии. «В перспективе надо вести дело к постепенному сворачиванию военного присутствия внешних держав в Евразийском регионе», — сказал тогда российский лидер.

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      Марина Совина
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