В Кремле анонсировали обсуждение идеи Путина на саммите ШОС

Песков: на саммите ШОС обсудят идею Путина о евразийской безопасности

На саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Казахстане обсудят идею президента России Владимира Путина о евразийской безопасности. Об этом РИА Новости рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он также сообщил, что диалог с партнерами на эту тему уже идет. «Поэтапно», — ответил Песков в ответ на вопрос, как он продвигается.

В июне Путин, выступая на встрече с руководством МИД, заявил, что пришло создать новую систему безопасности в Евразии. «В перспективе надо вести дело к постепенному сворачиванию военного присутствия внешних держав в Евразийском регионе», — сказал тогда российский лидер.