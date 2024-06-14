Путин предложил создать новую систему безопасности в Евразии. Что она предполагает?

Путин предложил создать новую систему безопасности в Евразии без внешних сил

Президент России Владимир Путин на встрече с руководством министерства иностранных дел предложил создать новую систему безопасности в Евразии без присутствия внешних сил.

Пришло время начать широкое обсуждение новой системы двусторонних и многосторонних гарантий коллективной безопасности в Евразии. При этом в перспективе надо вести дело к постепенному сворачиванию военного присутствия внешних держав в Евразийском регионе Владимир Путин президент России

Глава государства подчеркнул, что страны региона должны сами определить сферы сотрудничества в области безопасности, а также выстроить действенные механизмы и договоренности.

Путин напомнил, что страны Содружества независимых государств (СНГ) приняли документ о международных отношениях в многополярном мире, они пригласили к диалогу партнеров по ШОС и БРИКС, а также заинтересованы в обсуждениях в ООН.

Путин объяснил тезис о сворачивании военного присутствия внешних сил

Путин отметил, что в настоящее время тезис о сворачивании военного присутствия внешних держав в Евразийском регионе может показаться нереалистичным.

Однако это сейчас. Но если мы выстроим надежную систему безопасности в будущем, в таком присутствии внерегиональных военных континентов просто не будет необходимости Владимир Путин президент России

Москва постоянно предлагала зарубежным партнерам конструктивные решения в области безопасности, но попытки «не находили вообще никакого ответа», добавил глава государства.

Важной частью евразийской системы безопасности должны стать вопросы экономики, социального благополучия, интеграции и взаимовыгодного сотрудничества, решение проблем бедности, неравенства, экологии и климата, уточнил президент.

Будущая архитектура безопасности открыта для всех евразийских стран

Российский лидер подчеркнул, что будущая архитектура безопасности открыта для всех евразийских стран, которые примут участие в ее формировании.

Для всех — означает, что и европейских натовских стран, безусловно, тоже. Мы живем на одном континенте, что бы ни происходило, нельзя географию поменять. Нам так или иначе придется сосуществовать и работать вместе Владимир Путин президент России

Европе нужно находиться в хороших отношениях с Россией

Путин заявил, что Европе нужно находиться в хороших отношениях с Россией, если она хочет оставаться одним из самостоятельных центров развития.

Если Европа хочет сохранить себя в качестве одного из самостоятельных центров мирового развития и культурно-цивилизационных поясов планеты, ей безусловно нужно быть в хороших, добрых отношениях с Россией Владимир Путин президент России

Глава государства указал на готовность Москвы к улучшению отношений с Европой. По его словам, необходимость этого понимали экс-президент Франции Шарль де Голль и бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль, поскольку они мыслили в исторических категориях, а не как статисты, которые следуют чужой воле и подсказке.

Президент также подчеркнул, что заявления о якобы имеющихся у России планах напасть на Европу являются бредом. Он отметил, что подобные высказывания используются для обоснования гонки вооружений и связал их антироссийскими выпадами.

Путин обвинил США в подрыве стратегической стабильности в Европе

Российский лидер заявил, что стратегическую стабильность в Европе подорвали США, в том числе разрушив создававшуюся десятилетиями систему мер доверия и контроля над вооружениями. Именно Вашингтон в одностороннем порядке вышел из договоров о противоракетной обороне, о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, по открытому небу.

Эгоизм и высокомерие Запада привели к крайне опасному состоянию. Мы подошли недопустимо близко к точке невозврата. Мы видим запредельный авантюризм западных политиков Владимир Путин президент России

Он добавил, что на саммите НАТО в Мадриде два года назад альянс выразил намерения заниматься вопросами безопасности не только на Евро-Атлантическом пространстве, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Глава государства считает это попыткой усилить давление на те страны региона, развитие которых НАТО намерено сдерживать. На одном из первых мест в этом списке находится Россия, сказал Путин.

Он уточнил, что основной задачей становится формирование системы, в рамках которой все государства будут уверены в своей безопасности, тогда станет возможно конструктивно подойти к решению многочисленных конфликтов.

Ранее Путин заявил, что мир стремительно меняется и как прежде он уже не будет. По его словам, все больше стран стремится к укреплению суверенитета, самодостаточности и национальной идентичности.

