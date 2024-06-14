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14:19, 14 июня 2024Мир

Путин призвал строить коллективную безопасность в Евразии без внешних сил

Путин: коллективную безопасность в Евразии необходимо строить без внешних сил

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Коллективную безопасность на Евразийском континенте необходимо строить без участия внешних сил, заявил президент России Владимир Путин. Трансляция мероприятия доступна на сайте МИД РФ.

«Важной частью евразийской системы безопасности и развития, безусловно, должны стать вопросы экономики, социального благополучия, интеграции и взаимовыгодного сотрудничества», — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что система безопасности в Евразии должна существовать без военного присутствия «внешних держав».

Путин также обвинил США в подрыве мировой стратегической стабильности. По словам российского лидера, Вашингтон игнорирует интересы простого американского народа и истощает страну, преследуя свои имперские амбиции.

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      Виктория Кондратьева
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