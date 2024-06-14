Путин призвал строить коллективную безопасность в Евразии без внешних сил

Коллективную безопасность на Евразийском континенте необходимо строить без участия внешних сил, заявил президент России Владимир Путин. Трансляция мероприятия доступна на сайте МИД РФ.
«Важной частью евразийской системы безопасности и развития, безусловно, должны стать вопросы экономики, социального благополучия, интеграции и взаимовыгодного сотрудничества», — сказал Путин.
Глава государства подчеркнул, что система безопасности в Евразии должна существовать без военного присутствия «внешних держав».
Путин также обвинил США в подрыве мировой стратегической стабильности. По словам российского лидера, Вашингтон игнорирует интересы простого американского народа и истощает страну, преследуя свои имперские амбиции.