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13:40, 14 июня 2024Мир

Путин обвинил США в подрыве мировой стратегической стабильности

Путин: США и их сателлиты в НАТО подорвали стратегическую стабильность в мире

Фото: Михаил Метцель / POOL / ТАСС

США подорвали стратегическую стабильность в мире, выйдя из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин, трансляция мероприятия доступна на сайте МИД РФ.

«Именно Вашингтон подорвал стратегическую стабильность, заявив об одностороннем выходе из договора о противоракетной обороне, о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», — сказал он, добавив, что в подрыве мировой стабильности помимо США участвуют и их сателлиты, входящие в НАТО.

Путин также заявил, что США игнорируют интересы простого американского народа и истощают страну, преследуя свои имперские амбиции.

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      Виктория Кондратьева
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