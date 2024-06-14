Путин обвинил США в подрыве мировой стратегической стабильности

Путин: США и их сателлиты в НАТО подорвали стратегическую стабильность в мире

США подорвали стратегическую стабильность в мире, выйдя из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин, трансляция мероприятия доступна на сайте МИД РФ.

«Именно Вашингтон подорвал стратегическую стабильность, заявив об одностороннем выходе из договора о противоракетной обороне, о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», — сказал он, добавив, что в подрыве мировой стабильности помимо США участвуют и их сателлиты, входящие в НАТО.

Путин также заявил, что США игнорируют интересы простого американского народа и истощают страну, преследуя свои имперские амбиции.