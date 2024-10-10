Генсек НАТО высказался о вступлении Украины в НАТО

Рютте: Украина в конечном счете будет частью НАТО

Украина станет членом Североатлантического альянса, однако пока сложно сказать, когда именно это произойдет. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает The Guardian.

«Украина в конечном счете будет частью НАТО», — сказал он.

Генсек альянса отметил, что не может говорить о сроках вступления Украины в НАТО. Однако по его словам, у России «нет права голоса или вето на это решение».

Ранее Рютте заявил, что не беспокоится из-за отказа администрации кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа поддерживать Украину в случае его победы на выборах. Он уточнил, что в США существует двухпартийный консенсус по продолжению помощи Киеву.

