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14:32, 10 октября 2024Мир

Новый генсек НАТО высказался об отказе Трампа поддерживать Украину

Генсек НАТО Рютте заявил, что не беспокоится об отказе Трампа от Украины
Марк Рютте

Марк Рютте. Фото: Hollie Adams / Reuters

Новый генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что не беспокоится из-за отказа администрации кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа поддерживать Украину в случае его победы на выборах. Слова генсека НАТО передает Reuters.

«Серьезно, перестаньте волноваться из-за возможного президентства Трампа (...) Никто не знает, кто победит на предстоящих выборы в США. Я буду работать с кандидатом от демократов Камалой Харрис, если ее выберут, и также я буду работать с Трампом, если американцы выберут его», — отметил генсек.

По словам Рютте, он «не беспокоится» о том, что поддержка Украины может прекратиться в случае победы республиканца. Он объяснил свою позицию тем, что в США существует двухпартийный консенсус по продолжению помощи Киеву.

26 сентября Трамп заявил, что Украины больше нет, страна находится в руинах, и у киевских властей не осталось козырей для того, чтобы завершить конфликт в свою пользу. Также он обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в том, что он отказался заключить сделку по завершению боевых действий.

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      Дарья Устьянцева
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