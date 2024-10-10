Новый генсек НАТО высказался об отказе Трампа поддерживать Украину

Генсек НАТО Рютте заявил, что не беспокоится об отказе Трампа от Украины

Новый генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что не беспокоится из-за отказа администрации кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа поддерживать Украину в случае его победы на выборах. Слова генсека НАТО передает Reuters.

«Серьезно, перестаньте волноваться из-за возможного президентства Трампа (...) Никто не знает, кто победит на предстоящих выборы в США. Я буду работать с кандидатом от демократов Камалой Харрис, если ее выберут, и также я буду работать с Трампом, если американцы выберут его», — отметил генсек.

По словам Рютте, он «не беспокоится» о том, что поддержка Украины может прекратиться в случае победы республиканца. Он объяснил свою позицию тем, что в США существует двухпартийный консенсус по продолжению помощи Киеву.

26 сентября Трамп заявил, что Украины больше нет, страна находится в руинах, и у киевских властей не осталось козырей для того, чтобы завершить конфликт в свою пользу. Также он обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в том, что он отказался заключить сделку по завершению боевых действий.