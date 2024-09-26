Трамп описал Украину словами «страна в руинах»

Трамп: у Киева не осталось козырей для завершения конфликта в свою пользу

Украина находится в руинах, у киевских властей не осталось козырей для того, чтобы завершить конфликт в свою пользу. Об этом заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, его слова передает Associated Press (AP).

«Если бы президент Украины Владимир Зеленский немного бы уступил еще до начала боевых действий, то никто бы не уехал, каждое здание стояло бы еще 2000 лет (...) Какую сделку он сейчас может заключить? Украина разрушена, у Киева не осталось козырей», — отметил политик.

Кроме того, Трамп обвинил действующих президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис в развязывании конфликта на Украине. По его словам, они «снабдили Зеленского деньгами и боеприпасами, количество которых еще ни одна страна никогда не видела».

Ранее Трамп обвинил Зеленского в отказе заключить сделку по завершению конфликта на Украине.