Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:50, 26 сентября 2024Мир

Трамп описал Украину словами «страна в руинах»

Трамп: у Киева не осталось козырей для завершения конфликта в свою пользу

Фото: Brian Snyder / Reuters

Украина находится в руинах, у киевских властей не осталось козырей для того, чтобы завершить конфликт в свою пользу. Об этом заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, его слова передает Associated Press (AP).

«Если бы президент Украины Владимир Зеленский немного бы уступил еще до начала боевых действий, то никто бы не уехал, каждое здание стояло бы еще 2000 лет (...) Какую сделку он сейчас может заключить? Украина разрушена, у Киева не осталось козырей», — отметил политик.

Кроме того, Трамп обвинил действующих президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис в развязывании конфликта на Украине. По его словам, они «снабдили Зеленского деньгами и боеприпасами, количество которых еще ни одна страна никогда не видела».

Ранее Трамп обвинил Зеленского в отказе заключить сделку по завершению конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      «Набор таинственных хотелок». На Украине сочли провалом визит Зеленского в США

      Предсказан новый дефицит полупроводников

      В районе военного аэродрома в Хмельницкой области Украины прозвучали взрывы

      В МВД раскрыли судьбу не владеющих русским мигрантов с языковыми сертификатами

      В России определились с планами по периоду охлаждения для больших кредитов

      В США заявили о попытках предотвратить еще одну войну на Ближнем Востоке

      Трамп описал Украину словами «страна в руинах»

      86-летнюю россиянку избили тростью из-за сережек

      В Ивано-Франковске сообщили о повреждении критической инфраструктуры

      Лишенная родительских прав россиянка продолжала получать выплаты на детей и будет осуждена

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше