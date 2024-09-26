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08:32, 26 сентября 2024Мир

Трамп обвинил Зеленского в отказе прекращать конфликт на Украине

Трамп: Зеленский отказался заключить сделку по Украине

Фото: Megan Varner / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский отказался заключить сделку по завершению конфликта на Украине. Об этом заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, его слова передает The Financial Times (FT).

«США продолжают давать миллиарды долларов Зеленскому, который отказывается заключать сделку для урегулирования конфликта. Не существует сделки, которая была бы лучше, чем ситуация, в которой сейчас находится Украина — у вас есть только уничтоженная страна», — заявил политик на предвыборном митинге в Шарлотте, штат Северная Каролина.

Также Трамп выразил возмущение заявлениями президента Украины с критикой в свой адрес, назвав их «грязными».

23 сентября Зеленский заявил, что Трамп не знает, как на самом деле остановить конфликт на Украине. По его словам, множество лидеров стран были убеждены в своей способности закончить конфликт «уже завтра», но при погружении глубже понимали всю сложность ситуации.

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      Дарья Устьянцева
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