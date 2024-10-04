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02:15, 4 октября 2024Бывший СССР

Зеленский вновь попросил Запад сбивать российские ракеты над Украиной, как это делают в Израиле. Почему ему отказали?

Зеленский призвал Запад сбивать российские ракеты над Украиной
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Западу сбивать российские ракеты над республикой.

Совместное сбивание иранских ракет ничем не отличается от сбивания российских ракет, от сбивания иранских «Шахедов». Мы будем и в дальнейшем убеждать наших партнеров о необходимости сбивания российских ракет и дронов

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

Он добавил, что подобное решение является сложным для союзников Украины, но Киев рассчитывает на обсуждение этого вопроса. Политик назвал нерешительность НАТО одной из главных причин «дефицита безопасности в небе Украины».

То, что работает в небе Ближнего Востока и помогает обороне Израиля, может работать и в небе нашей части Европы, на Украине

Владимир Зеленский президент Украины

По его словам, у Североатлантического альянса есть все необходимые для этого технические решения и действенная тактика.

Ранее французское издание L' Express писало, что Зеленский теряет терпение и поднимает голос на союзников по НАТО из-за затягивания поставок дальнобойных ракет. Журналисты отметили, что украинский лидер с особой настойчивостью требовал от нового генерального секретаря НАТО Марка Рютте начать перехватывать ракеты России в украинском небе.

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3 октября 2024

Генсек НАТО прокомментировал идею сбивать российские ракеты и дроны

Новый генсек НАТО заявил, что решение о возможном сбитии российских ракет и дронов страны Альянса должны принимать самостоятельно.

Это решения, которые принимают национальные органы власти. НАТО уже приняла решение усиливать ПВО на восточном фланге, чтобы все члены альянса имели возможность защищать свое воздушное пространство

Марк Рюттегенсек НАТО

Он также добавил, что страны НАТО будут сотрудничать друг с другом для укрепления противовоздушной обороны в рамках создания единой безопасности.

Ранее Рютте подчеркнул, что каждая страна — член Североатлантического альянса сама принимает решение, разрешать ли Вооруженным силам Украины наносить удары вглубь российской территории с помощью переданного Киеву оружия.

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7 сентября 2024

Пентагон считает уничтожение Западом ракет над Украиной вовлечением в конфликт

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что уничтожение западными странами российских ракет над Украиной стало бы вовлечением конфликт.

Это было бы вовлечением нас в войну другим способом. Мы считаем, что Украина может успешно защищаться от российских ударов

Сабрина Сингхзаместитель пресс-секретаря Пентагона

Она подчеркнула, что Соединенные Штаты продолжат По словам Сингх, ситуация с Украиной и Израилем совершенно разная, там различный ландшафт и поля сражений. Она напомнила, что президент США Джо Байден взял на себя обязательство, что американские войска не войдут на украинскую территорию, однако Вашингтон продолжит обеспечивать Киеву необходимую поддержку.

В сентябре в Польше назвали одно условие для уничтожения ракет над Украиной. По словам главы польского МИД Радослава Сикорского, это могло бы произойти при угрозе атомным электростанциям. Позднее Владимир Зеленский призвал Польшу сбивать ракеты и дроны над Украиной, но Сикорский парировал тем, что это невозможно без решения НАТО.

О ведущейся дискуссии по уничтожению российских ракет также рассказали в Литве. Президент страны Гитанас Науседа заявил, что принятие таких мер сейчас обсуждается. При этом каких-либо конкретных решений пока не выработано, подчеркнул политик.

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      Марина Совина
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