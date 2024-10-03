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14:43, 3 октября 2024Мир

Новый генсек НАТО раскрыл позицию альянса по ударам ВСУ вглубь России

Генсек НАТО Рютте: члены альянса сами принимают решение по ударам ВСУ вглубь РФ

Фото: Ethan Swope / Getty Images

Каждая страна-член Североатлантического альянса сама принимает решение, разрешать ли Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь российской территории с помощью переданного Киеву оружия. Об этом заявил новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает РИА Новости.

«Каждый член альянса сам определяется с помощью Украине. Я знаю, что идут такие дискуссии, но решение по ограничениям на поставляемое оружие принимает не НАТО, а каждый отдельный член альянса», — сказал он.

Ранее Марк Рютте, вступивший 1 октября в должность генсека НАТО, прибыл с необъявленным визитом в Киев. Эта поездка стала первым зарубежным визитом Рютте в качестве главы альянса.

В ходе визита новый генсек заявил, что Украина станет членом Организации Североатлантического договора, и у России нет права вето на это. Политик также отметил, что НАТО работает над тем, чтобы предоставить Киеву больше помощи.

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      Виктория Кондратьева
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