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13:53, 3 октября 2024Мир

Новый генсек НАТО прибыл в Киев

Новый генеральный секретарь НАТО Рютте прибыл с визитом в Киев
Марк Рютте

Марк Рютте. Фото: Yves Herman / Reuters

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл с визитом в Киев. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Марк Рютте прибыл в Киев со своим первым зарубежным визитом в качестве нового главы НАТО, чтобы продемонстрировать поддержку Украины», — пишет издание.

Политик заверил, что продолжит убеждать союзников продолжать оказывать поддержку Киеву.

1 октября бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте официально вступил в должность, став 14-м по счету генеральным секретарем альянса. Он сменил Йенса Столтенберга, который занимал этот пост рекордные десять лет.

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      Лина Пивоварова
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