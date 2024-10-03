Новый генсек НАТО прибыл в Киев

Новый генеральный секретарь НАТО Рютте прибыл с визитом в Киев

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл с визитом в Киев. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Марк Рютте прибыл в Киев со своим первым зарубежным визитом в качестве нового главы НАТО, чтобы продемонстрировать поддержку Украины», — пишет издание.

Политик заверил, что продолжит убеждать союзников продолжать оказывать поддержку Киеву.

1 октября бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте официально вступил в должность, став 14-м по счету генеральным секретарем альянса. Он сменил Йенса Столтенберга, который занимал этот пост рекордные десять лет.