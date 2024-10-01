Новый генсек НАТО заявил о необходимости вступления Украины в альянс

Новый генсек НАТО Рютте: Украина должна получить место в альянсе

Украина должна получить место в НАТО. Об этом заявил новый генеральный секретарь Североатлантического альянса, бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, передает РИА Новости.

«Мы должны реализовать пакет помощи, обещанный на саммите в Вашингтоне. Это касается создания командования, финансовой помощи и необратимого движения Украины к членству в НАТО, потому что место Украины — в НАТО», — отметил он.

1 октября Марк Рютте официально вступил в должность генсека НАТО, став 14-м по счету генеральным секретарем альянса. Он сменил Йенса Столтенберга, который занимал этот пост рекордные десять лет.