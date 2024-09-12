Раскрыто новое место работы Столтенберга после ухода с поста генсека НАТО

Politico: Столтенберг после отставки станет председателем Мюнхенской конференции

Действующий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после отставки с должности в октябре станет председателем Мюнхенской конференции по безопасности, его назначение ожидается в феврале 2025 года. Об этом со ссылкой на источники сообщает Politico.

После отставки Столтенберга генсеком НАТО станет бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Он вступит в должность 1 октября. В этот же день состоится официальная церемония передачи полномочий генерального секретаря.

В феврале 2022 года сообщалось, что Столтенберг после отставки с поста генсека НАТО станет главой Центробанка Норвегии.