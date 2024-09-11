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13:58, 11 сентября 2024Мир

Названа дата вступления в должность нового генсека НАТО

Новый генсек НАТО Рютте вступит в должность 1 октября

Фото: Patrick van Katwijk / Globallookpress.com

Новый генсек НАТО, экс-премьер-министр Нидерландов Марк Рютте вступит в должность 1 октября. Соответствующая новость опубликована на сайте Североатлантического альянса.

«Во вторник, 1 октября 2024 года, срок полномочий генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга подойдет к концу. Его сменит господин Марк Рютте, бывший премьер-министр Нидерландов», — отмечается в заявлении.

Дополнительно сообщается, что в Брюсселе пройдет официальная церемония передачи полномочий генерального секретаря. В ней также будет присутствовать уходящий с должности Йенс Столтенберг.

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      Максим Габриелян
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