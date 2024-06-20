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00:02, 21 июня 2024Мир

Рютте рассказал о трехмесячном отпуске перед вступлением в должность генсека НАТО

Рютте: уйду в отпуск на три месяца, а потом приступлю к работе как генсек НАТО
СюжетПрезидентские выборы в США
Марк Рютте

Марк Рютте . Фото: Johanna Geron / Reuters

Марк Рютте, который должен стать новым генсеком НАТО, рассказал, что уйдет в отпуск на три месяца, перед тем, как вступить в должность. Об этом он заявил в комментарии NOS.

«Я изначального не искал этого. Но происходящее на Украине, в целом нестабильная ситуация в мире и мнение многих людей, которые думали, что я смогу это сделать — все это невозможно было отложить в сторону», — прокомментировал Рютте свое ближайшее назначение, добавив, что официальное объявление об этом ожидается на следующей неделе.

Полномочия нынешнего генсека альянса Йенса Столтенберга истекают 1 октября 2024 года. Politico сообщило, что все 32 члена блока согласились, что уходящий премьер-министр Нидерландов Рютте сменит его.

В материале говорилось, что Рютте возьмет на себя руководство альянсом «в критический момент». Ожидается, что он приступит к работе 2 октября, чуть более чем за месяц до президентских выборов в США, которые «потенциально могут повлиять на судьбу военного блока».

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      Сергей Грехов
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