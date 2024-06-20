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15:51, 20 июня 2024Мир

На Западе назвали имя нового генсека НАТО

Politico: новым генсеком НАТО станет премьер-министр Нидерландов Марк Рютте
СюжетПрезидентские выборы в США
Марк Рютте

Марк Рютте. Фото: Johanna Geron / Reuters

Новым генеральным секретарем НАТО станет уходящий в отставку премьер-министр НАТО Марк Рютте. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Марк Рютте станет следующим генсеком Североатлантического альянса после того, как все 32 члена военного блока согласились, что уходящий премьер-министр Нидерландов сменит действующего главу НАТО Йенса Столтенберга», — передает издание.

Авторы материала добавили, что Рютте возьмет на себя руководство альянсом «в критический момент». Ожидается, что он приступит к работе 2 октября, чуть более чем за месяц до президентских выборов в США, которые «потенциально могут повлиять на судьбу военного блока».

Ранее президент Румынии Клаус Йоханнис отозвал свою кандидатуру на пост генерального секретаря НАТО.

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      Дарья Устьянцева
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