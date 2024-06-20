Кандидат на пост генсека НАТО отозвал свою кандидатуру

Президент Румынии Йоханнис отозвал свою кандидатуру на пост генсека НАТО

Президент Румынии Клаус Йоханнис отозвал свою кандидатуру на пост генерального секретаря НАТО. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Высший совет национальной обороны страны поддержит кандидатуру уходящего в отставку премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост главы Североатлантического альянса.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что после того как генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уступит свой пост Рютте, внутри альянса ничего глобально не изменится, поскольку его функция заключается лишь в распространении повестки, которую диктует США.