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14:50, 20 июня 2024Мир

Кандидат на пост генсека НАТО отозвал свою кандидатуру

Президент Румынии Йоханнис отозвал свою кандидатуру на пост генсека НАТО

Фото: Octav Ganea / Inquam Photos / Reuters

Президент Румынии Клаус Йоханнис отозвал свою кандидатуру на пост генерального секретаря НАТО. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Высший совет национальной обороны страны поддержит кандидатуру уходящего в отставку премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост главы Североатлантического альянса.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что после того как генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уступит свой пост Рютте, внутри альянса ничего глобально не изменится, поскольку его функция заключается лишь в распространении повестки, которую диктует США.

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      Семен Александров
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