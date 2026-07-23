Убыток «Магнитки» вырос

Выручка ММК сократилась в первом полугодии на 10 %

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) — одно из крупнейших предприятий российской металлургической отрасли — в первом полугодии увеличил продажи металлопродукции на 2,1 процента, до 5,02 миллиона тонн, сохранив производство стали на уровне 5,19 миллиона тонн. При этом выпуск стали во втором квартале вырос к первому на 12,2 процента, а выплавка чугуна сократилась на 4,8 процента, следует из опубликованных операционных и финансовых результатов Группы ММК за январь-июнь 2026 года.

Финансовые результаты «Магнитки» остались в отрицательной зоне. Выручка сократилась к уровням первой половины прошлого года на 10 процентов, до 282,3 миллиарда рублей, показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и расходов на оборудование) упал на 40,9 процента, до 24,7 миллиарда, а чистый убыток составил 19,1 миллиарда рублей, тогда как за весь 2025-й показатель достиг 14,9 миллиарда.

Последнее «обусловлено эффектом от обесценения сегмента "Добыча угля" в размере 20,225 миллиарда рублей в связи с сохраняющимися сложными макроэкономическими условиями», отметили в ММК. Там добавили, что свободный денежный поток комбината в январе-июне вырос к прошлогодним уровням до 2,62 миллиарда рублей. Продажи металлопродукции в поквартальном выражении увеличились в апреле-июне на 23,5 процента, до 2,78 тысячи тонн.

Ранее стало известно, что ПАО «Северсталь» «с учетом слабого спроса на сталь в России и отрицательного свободного денежного потока в первом полугодии» не станет выплачивать дивиденды по итогам отчетного периода. В апреле-июне продажи металлопродукции череповецкого предприятия выросли год к году на 9 процентов, до 3,03 миллиона тонн, а выручка сократилась на те же 9 процентов, до 169,6 миллиона рублей из-за снижения средних цен.

