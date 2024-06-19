Захарова прокомментировала возможное назначение Рютте на пост генсека НАТО

Захарова: в альянсе НАТО при новом генсеке Рютте глобально ничего не изменится

После того как генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уступит свой пост премьер-министру Нидерландов Марку Рютте, внутри альянса ничего глобально не изменится, поскольку его функция заключается лишь в распространении повестки, которую диктует США. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Не изменится ничего... Он должен озвучивать то, что вырабатывается за океаном, то, что направляется, то, что является продуктом в первую очередь американского, возьмем расширительно, англосаксонского глубинного государства. Вот это его функция — озвучивание, проведение контактов... с целью доведения вот этих, как они говорят, нарративов, ну и функция администратора. Он не является фигурой, которая вырабатывает политику и влияет на решения», — рассказала дипломат про будущую роль нового генсека альянса.

Ранее стало известно, что Рютте станет следующим генеральным секретарем НАТО в связи с тем, что его единственный соперник вскоре снимет свою кандидатуру. Для назначения на пост главы НАТО необходимо согласие всех 32 членов блока. Рютте удалось заручиться их поддержкой, в том числе тех стран, которые первоначально скептически отнеслись к его кандидатуре.