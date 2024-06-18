Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:25, 18 июня 2024Мир

В Нидерландах назвали нового генсека НАТО

Премьер Нидерландов Марк Рютте станет новым генсеком НАТО
Марк Рютте

Марк Рютте. Фото: Tomas Tkacik / Globallookpress.com

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте станет следующим генеральным секретарем НАТО в связи с тем, что его единственный соперник вскоре снимет свою кандидатуру. Об этом сообщает телеканал NOS со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что Рютте останется единственным претендентом на должность нового генсека альянса. Его единственный соперник, президент Румынии Клаус Йоханнис, по словам источников, намерен в ближайшее время снять свою кандидатуру.

Для назначения на пост главы НАТО необходимо согласие всех 32 стран-членов блока. Рютте удалось заручиться их поддержкой, в том числе со стороны стран, которые первоначально скептически отнеслись к его кандидатуре.

В частности, Рютте ранее поддержала Словакия, первоначально выступавшая за назначение на пост генсека представителя какой-либо из стран Центральной и Восточной Европы.

Рютте также заручился поддержкой Венгрии после того, как пообещал премьер-министру страны Виктору Орбану, что в случае назначения генеральным секретарем НАТО разрешит Будапешту не участвовать в действиях в поддержку Киева.

В апреле свою поддержку Рютте выразила Турция, которая также ранее была против его кандидатуры.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      Путин остановил кортеж и вышел к жителям Якутска. Как это было?

      Путин прибыл в Северную Корею с официальным визитом

      Названы способы снизить риск развития тромбоза

      Оценена необходимость мыть сырое мясо перед готовкой

      Заболевший в Турции турист оказался заперт в госпитале из-за многомиллионного долга

      Напавших на мужчину с ножом в Подмосковье задержали в Минске

      Отток миллионеров из России снизится вдвое

      В России разработали новый аккумулятор для корабля «Орел»

      Захарова сравнила союзников США с вассалами Древнего Рима и царями-клиентами

      Чимаев опустился в рейтинге UFC после снятия с боя

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше