В Нидерландах назвали нового генсека НАТО

Премьер Нидерландов Марк Рютте станет новым генсеком НАТО

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте станет следующим генеральным секретарем НАТО в связи с тем, что его единственный соперник вскоре снимет свою кандидатуру. Об этом сообщает телеканал NOS со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что Рютте останется единственным претендентом на должность нового генсека альянса. Его единственный соперник, президент Румынии Клаус Йоханнис, по словам источников, намерен в ближайшее время снять свою кандидатуру.

Для назначения на пост главы НАТО необходимо согласие всех 32 стран-членов блока. Рютте удалось заручиться их поддержкой, в том числе со стороны стран, которые первоначально скептически отнеслись к его кандидатуре.

В частности, Рютте ранее поддержала Словакия, первоначально выступавшая за назначение на пост генсека представителя какой-либо из стран Центральной и Восточной Европы.

Рютте также заручился поддержкой Венгрии после того, как пообещал премьер-министру страны Виктору Орбану, что в случае назначения генеральным секретарем НАТО разрешит Будапешту не участвовать в действиях в поддержку Киева.

В апреле свою поддержку Рютте выразила Турция, которая также ранее была против его кандидатуры.