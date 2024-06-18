Кандидат на пост главы НАТО предложил Венгрии сделку

FT: возглавив НАТО, Марк Рютте разрешит Венгрии не поддерживать Киев

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте пообещал премьеру Венгрии Виктору Орбану, что, если он станет генеральным секретарем НАТО, то разрешит Будапешту не участвовать в действиях в поддержку Киева. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным издания, Рютте якобы предложил Орбану сделку. «Премьер-министр Нидерландов пообещал, что во время его пребывания на этом посту (генсека НАТО — прим. "Ленты.ру") Венгрия будет иметь право отказаться от деятельности НАТО в поддержку Украины, проводимой за пределами территории ее членов», — говорится в статье.

Газета добавила, что кандидатуру Рютте на пост следующего генерального секретаря Североатлантического альянса на данный момент поддерживают 29 из 32 стран-членов альянса, однако Орбан стал преградой для Рютте.

Полномочия действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга истекают 1 октября этого года. На его пост, помимо Рютте, претендует также президент Румынии Клаус Йоханнис.