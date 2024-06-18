Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:49, 18 июня 2024Мир

Кандидат на пост главы НАТО предложил Венгрии сделку

FT: возглавив НАТО, Марк Рютте разрешит Венгрии не поддерживать Киев
Марк Рютте

Марк Рютте. Фото: РИА Новости

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте пообещал премьеру Венгрии Виктору Орбану, что, если он станет генеральным секретарем НАТО, то разрешит Будапешту не участвовать в действиях в поддержку Киева. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным издания, Рютте якобы предложил Орбану сделку. «Премьер-министр Нидерландов пообещал, что во время его пребывания на этом посту (генсека НАТО — прим. "Ленты.ру") Венгрия будет иметь право отказаться от деятельности НАТО в поддержку Украины, проводимой за пределами территории ее членов», — говорится в статье.

Газета добавила, что кандидатуру Рютте на пост следующего генерального секретаря Североатлантического альянса на данный момент поддерживают 29 из 32 стран-членов альянса, однако Орбан стал преградой для Рютте.

Полномочия действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга истекают 1 октября этого года. На его пост, помимо Рютте, претендует также президент Румынии Клаус Йоханнис.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин написал статью для северокорейской газеты в преддверии визита в КНДР. О чем рассказал президент?

      В порт Одессы прибыли около 60 наемников ВСУ

      Россиянам раскрыли детали новой планируемой льготы

      Объяснена опасность коронавируса для пожилых людей

      Россиян предупредили о подвохах системы «все включено»

      Ученые нашли способ восстановить природу в карьерах

      Сыгравший Гэндальфа актер попал в больницу после падения со сцены

      В Польше поддержали цели спецоперации России на Украине

      На Украине возмутились поведением одного из подразделений ВСУ

      Мбаппе избежал операции на носу после травмы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше