Стало известно о продлении полномочий Столтенберга на посту генсека НАТО

В НАТО сообщили, что Столтенберг останется на посту генсека до 1 октября 2024 года

Действующий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг останется на своем посту до 1 октября 2024 года. О продлении полномочий генсека говорится в официальном заявлении Североатлантического альянса, сообщает Reuters.

Эту информацию подтвердил и сам Столтенберг в официальном Twitter-аккаунте. «Очень польщен решением союзников по НАТО продлить мой срок полномочий на посту генерального секретаря до 1 октября 2024 года. Трансатлантические связи между Европой и Северной Америкой обеспечивали нашу свободу и безопасность на протяжении почти 75 лет, и в более опасном мире наш альянс важен как никогда», — говорится в его сообщении.

О возможном продлении полномочий Столтенберга стало известно 3 июля. При этом 27 июня Столтенберг заявлял, что не стремится остаться на этой должности и готов пойти на это лишь в случае крайней необходимости.