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21:56, 3 июля 2023Мир

Столтенберг останется генсеком НАТО еще на год

Reuters: НАТО оставит Йенса Столтенберга на посту генсека еще на год
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Alexis Sciard / Keystone Press Agency / Global Look Press

Йенс Столтенберг останется на посту генерального секретаря НАТО еще на год. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре дипломатических источника.

По информации агентства, альянс официально объявит о решении продлить полномочия генсека НАТО на встрече постоянных представителей при НАТО в Брюсселе 4 июля.

О том, что Йенса Столтенберга попросили продолжить работу и остаться на посту генерального секретаря еще на год, сообщалось и ранее. Срок его полномочий истекает 1 октября.

27 июня Столтенберга спросили, когда можно ожидать подтверждения продления его полномочий, на что он ответил, что не стремится к этому.

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    Марина Совина
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