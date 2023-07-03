Столтенберг останется генсеком НАТО еще на год

Reuters: НАТО оставит Йенса Столтенберга на посту генсека еще на год

Йенс Столтенберг останется на посту генерального секретаря НАТО еще на год. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре дипломатических источника.

По информации агентства, альянс официально объявит о решении продлить полномочия генсека НАТО на встрече постоянных представителей при НАТО в Брюсселе 4 июля.

О том, что Йенса Столтенберга попросили продолжить работу и остаться на посту генерального секретаря еще на год, сообщалось и ранее. Срок его полномочий истекает 1 октября.

27 июня Столтенберга спросили, когда можно ожидать подтверждения продления его полномочий, на что он ответил, что не стремится к этому.