Столтенберга попросили остаться генсеком НАТО еще на год

VG: страны НАТО попросили Столтенберга остаться генсеком альянса еще на год

Правительства 31 государства-члена НАТО попросили Йенса Столтенберга продолжить работу и остаться на посту генерального секретаря еще на год. Об этом сообщает норвежская газета Verdens Gang (VG).

Столтенберг до сих пор не принял решение, его срок полномочий истекает 1 октября. При этом три дипломатических источника рассказали VG, что официальное решение о продлении на один год можно ожидать в ближайшие дни.

27 июня Столтенберга на пресс-конференции в Гааге спросили, когда ожидать подтверждения продления. «Я много раз разъяснял свою позицию. Мне больше нечего добавить. Я не добиваюсь продления, о чем я говорил несколько раз в прошлом», — ответил он.

Ранее глава Минобороны Британии Бен Уоллес оценил свои шансы стать новым генсеком Североатлантического альянса. По словам министра, США при президенте Джо Байдене хотели бы, чтобы нынешний глава Столтенберг остался на своей должности, отложив решение о преемнике до следующего года.

Между тем газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что продление мандата Столтенберга имеет смысл «в интересах преемственности», а нынешний генсек согласился бы остаться на посту из чувства долга. К тому же странам НАТО трудно согласовать новую кандидатуру, которая удовлетворила бы всех.