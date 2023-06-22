Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:30, 22 июня 2023Мир

Глава Минобороны Британии оценил свои шансы стать новым генсеком НАТО

Глава Минобороны Британии Уоллес заявил, что не будет следующим генесеком НАТО

Фото: Caroline Chia / Reuters

Глава Минобороны Британии Бен Уоллес оценил свои шансы стать новым генсеком НАТО и заявил, что не будет занимать этот пост. Об этом пишет Politico.

По словам министра, США при президенте Джо Байдене хотели бы, чтобы нынешний глава НАТО Йенс Столтенберг остался на своей должности, отложив решение о преемнике до следующего года. Срок его полномочий неоднократно продлевался по мере того, как Запад координировал свою помощь Украине после начала конфликта.

Отмечается, что некоторые лидеры стран Европейского союза (ЕС) также не хотят передавать эту должность британской стороне. «Возможно, они хотят иметь премьер-министра», — указал Уоллес, имея ввиду премьера Дании Метте Фредериксен, которая встречалась с Байденом в Вашингтоне в начале июня и регулярно упоминается в дипломатических кругах как главный кандидат на пост преемника Столтенберга.

Ранее лидеры стран НАТО задумались над тем, чтобы оставить генсека альянса Йенса Столтенберга на своем посту еще как минимум на год, продлив срок его полномочий. По словам неназванного высокопоставленного западного дипломата, продление мандата имеет смысл «в интересах преемственности», а Столтенберг согласился бы остаться на посту из чувства долга.

Странам НАТО трудно согласовать человека, который удовлетворил бы всех как новый генсек, и продление полномочий Столтенберга стало бы компромиссом.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости
    На осколках ударившей по Чонгарскому мосту ракете увидели французскую маркировку
    На пропавшем батискафе «Титан» в ближайшие часы закончится кислород
    Россиянам рассказали о способе сбить цену на аренду квартиры
    О пропавшем среди обломков «Титаника» батискафе покажут фильм
    Рогов рассказал об атаке ВСУ на Запорожскую область
    В ЕС уточнили детали запрета поставок нефти по «Дружбе»
    В Подмосковье экс-сотрудник МВД сбил велосипедиста и ударил его ножом
    Зеленский подписал закон о запрете ввоза книг из России
    МИД России обвинил США в плагиате нового формата ДСНВ
    В УЕФА выразили надежду на возвращение российских команд к турнирам
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.