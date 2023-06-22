Глава Минобороны Британии оценил свои шансы стать новым генсеком НАТО

Глава Минобороны Британии Уоллес заявил, что не будет следующим генесеком НАТО

Глава Минобороны Британии Бен Уоллес оценил свои шансы стать новым генсеком НАТО и заявил, что не будет занимать этот пост. Об этом пишет Politico.

По словам министра, США при президенте Джо Байдене хотели бы, чтобы нынешний глава НАТО Йенс Столтенберг остался на своей должности, отложив решение о преемнике до следующего года. Срок его полномочий неоднократно продлевался по мере того, как Запад координировал свою помощь Украине после начала конфликта.

Отмечается, что некоторые лидеры стран Европейского союза (ЕС) также не хотят передавать эту должность британской стороне. «Возможно, они хотят иметь премьер-министра», — указал Уоллес, имея ввиду премьера Дании Метте Фредериксен, которая встречалась с Байденом в Вашингтоне в начале июня и регулярно упоминается в дипломатических кругах как главный кандидат на пост преемника Столтенберга.

Ранее лидеры стран НАТО задумались над тем, чтобы оставить генсека альянса Йенса Столтенберга на своем посту еще как минимум на год, продлив срок его полномочий. По словам неназванного высокопоставленного западного дипломата, продление мандата имеет смысл «в интересах преемственности», а Столтенберг согласился бы остаться на посту из чувства долга.

Странам НАТО трудно согласовать человека, который удовлетворил бы всех как новый генсек, и продление полномочий Столтенберга стало бы компромиссом.