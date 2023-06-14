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16:28, 14 июня 2023Мир

В НАТО задумали оставить Столтенберга на посту генсека из-за разногласий

FT: страны НАТО задумали оставить Столтенберга на посту генсека из-за разногласий

Фото: Heiko Becker / Reuters

Лидеры стран НАТО задумались над тем, чтобы оставить генсека альянса Йенса Столтенберга на своем посту еще как минимум на год, продлив срок его полномочий. Об этом сообщает газета Financial Times (FT), выдержки приводит РБК.

По данным газеты, разногласия в альянсе по поводу кандидатуры преемника Столтенберга привели к тому, что норвежец может остаться на посту после 30 сентября, когда истекает срок полномочий.

По словам неназванного высокопоставленного западного дипломата, продление мандата имеет смысл «в интересах преемственности», а Столтенберг согласился бы остаться на посту из чувства долга.

FT указывает, что странам НАТО трудно согласовать человека, который удовлетворил бы всех как новый генсек, и продление полномочий Столтенберга стало бы компромиссом.

Ранее The Wall Street Journal сообщил, что власти Польши выступили за назначение на пост генерального секретаря НАТО лидера с восточного фланга организации. По их мнению, назначение генсека из страны бывшего СССР или государства, расположенного рядом с Россией, станет сигналом Москве.

При этом, по данным New York Times, в Брюсселе захотели видеть генсеком НАТО представителя одной из стран Европейского союза. В Европе приходят к консенсусу, что альянс должна возглавить премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

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    Антон Похиляк
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