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18:01, 9 июня 2023Мир

В Брюсселе захотели видеть генсеком НАТО представителя ЕС

NYT: в Брюсселе захотели видеть генсеком НАТО представителя ЕС

Фото: Johanna Geron / Reuters

В Брюсселе захотели видеть генсеком НАТО представителя одной из стран Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает газета New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленного чиновника в альянсе.

В Европе растет консенсус, что альянс должна возглавить премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Политик недавно посетила Вашингтон, где встретилась с президентом США Джо Байденом и другими официальными лицами, чья поддержка была необходима.

Высокопоставленный представитель НАТО сказал, что Франция и другие страны настаивали на том, чтобы новый генеральный секретарь был из страны, входящей в Европейский союз, что исключает кандидатуру министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который выразил заинтересованность в этой должности.

По словам чиновника, существует также мнение, что кандидаты из Центральной Европы и Прибалтики слишком тесно связаны с агрессивной позицией в отношении России.

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    Виктория Кондратьева
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