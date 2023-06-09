NYT: в Брюсселе захотели видеть генсеком НАТО представителя ЕС

В Брюсселе захотели видеть генсеком НАТО представителя одной из стран Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает газета New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленного чиновника в альянсе.

В Европе растет консенсус, что альянс должна возглавить премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Политик недавно посетила Вашингтон, где встретилась с президентом США Джо Байденом и другими официальными лицами, чья поддержка была необходима.

Высокопоставленный представитель НАТО сказал, что Франция и другие страны настаивали на том, чтобы новый генеральный секретарь был из страны, входящей в Европейский союз, что исключает кандидатуру министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который выразил заинтересованность в этой должности.

По словам чиновника, существует также мнение, что кандидаты из Центральной Европы и Прибалтики слишком тесно связаны с агрессивной позицией в отношении России.