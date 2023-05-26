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15:31, 26 мая 2023Мир

На Западе рассказали о тайной гонке за пост нового генсека НАТО

Reuters: на Западе началась гонка за пост нового генсека НАТО, но победитель пока не ясен

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Гонка за пост следующего руководителя НАТО разгорается, но она фактически проходит тайно, а победитель еще не ясен. Об этом рассказывает Reuters.

Как пишет западное агентство, не указывая источники, многие члены альянса хотели бы, чтобы вопрос о преемнике нынешнего генсека Йенса Столтенберга был решен на саммите НАТО в Литве в середине июля или даже до него. Впрочем, члены альянса могут и попросить Столтенберга продлить срок его полномочий в четвертый раз.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес ранее говорил, что хотел бы занять этот пост, но, поскольку некоторые правительства настаивают на назначении женщины (впервые за историю объединения), премьер-министр Дании Метте Фредериксен также становится серьезным претендентом.

Несмотря на то что эта роль очень публична, конкурс является крайне непрозрачным и проводится в основном в форме консультаций между лидерами и дипломатами, подчеркивает Reuters. Эти консультации продолжаются до тех пор, пока все члены НАТО не придут к консенсусу.

Ранее стало известно, что Столтенберг, срок полномочий которого истекает в октябре текущего года, планирует покинуть пост генсека НАТО, даже если ему предложат новый срок.

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Виктория Кондратьева
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