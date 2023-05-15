Столтенберг захотел покинуть пост генсека НАТО

Генсек НАТО Столтенберг заявил о намерении уйти с поста главы Североатлантического альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о намерении уйти с поста главы Североатлантического альянса в случае, если ему в октябре предложат новый срок, заявила пресс-секретарь генсека Оана Лунгеску. Ее цитирует Reuters.

«Срок полномочий Генерального секретаря истекает в октябре этого года, и он не намерен добиваться еще одного продления своего мандата», — сказала она, отметив, что Столтенберг пробыл на своем посту три срока — почти девять лет.

21 апреля Столтенберг рассказал о согласии всех союзников по альянсу на вступление в него Украины. «Как я вчера сказал в Киеве, будущее Украины — в семье альянса. Все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина станет членом альянса», — подчеркнул генсек.