Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:36, 21 апреля 2023Мир

Столтенберг заявил о согласии членов НАТО на вступление Украины в альянс

Столтенберг заявил о согласии всех стран НАТО с тем, что Украина должна войти в альянс

Фото: Heiko Becker / Reuters

Все союзники по НАТО согласны на вступление Украины в альянс. Об этом заявил журналистам генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг перед началом встречи контактной группы по поддержке Киева на авиабазе Рамштайн в Германии, сообщает РИА Новости.

«Как я вчера сказал в Киеве, будущее Украины — в семье альянса. Все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина станет членом альянса», — заявил генсек. Он подчеркнул, что в данный момент главное внимание страны альянса уделяют «обеспечению победы Украины над Россией».

20 апреля Столтенберг посетил Киев. По итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским он пообещал помочь Вооруженным силам Украины (ВСУ) добиться полной оперативной совместимости с военными подразделениями НАТО. Он заявил, что «полноправное место Украины — в евроатлантической семье», и в свое время она станет членом альянса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Семен Александров
Обсудить
Последние новости
Столтенберг заявил о согласии членов НАТО на вступление Украины в альянс
Европейская страна оценила выгоду от притока россиян
Зеленский принял приглашение на саммит НАТО в июле
Девушка-боец ММА захотела обратиться к психологу после интервью с Емельяненко
Арестованного за госизмену россиянина заподозрили в подготовке теракта
Россиянам назвали главную причину мужского облысения после 40 лет
Атака российского танка на позиции ВСУ попала на видео
Раскрыт вред расщепляющих фукозу кишечных бактерий
В Москве двухлетняя девочка выпала из окна девятого этажа и выжила
Бывший европейский министр и более 60 туристов застряли на вершине горы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.