Столтенберг заявил о согласии членов НАТО на вступление Украины в альянс

Столтенберг заявил о согласии всех стран НАТО с тем, что Украина должна войти в альянс

Все союзники по НАТО согласны на вступление Украины в альянс. Об этом заявил журналистам генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг перед началом встречи контактной группы по поддержке Киева на авиабазе Рамштайн в Германии, сообщает РИА Новости.

«Как я вчера сказал в Киеве, будущее Украины — в семье альянса. Все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина станет членом альянса», — заявил генсек. Он подчеркнул, что в данный момент главное внимание страны альянса уделяют «обеспечению победы Украины над Россией».

20 апреля Столтенберг посетил Киев. По итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским он пообещал помочь Вооруженным силам Украины (ВСУ) добиться полной оперативной совместимости с военными подразделениями НАТО. Он заявил, что «полноправное место Украины — в евроатлантической семье», и в свое время она станет членом альянса.