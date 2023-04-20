Столтенберг пообещал помочь ВСУ добиться совместимости с войсками НАТО

Генсек НАТО Столтенберг пообещал помочь ВСУ добиться совместимости с войсками альянса

Генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал помочь Вооруженным силам Украины (ВСУ) добиться полной оперативной совместимости с военными подразделениями Североатлантического альянса. Об этом он заявил по итогам переговоров в Киеве, передает «Интерфакс».

Глава альянса рассказал, что в ходе беседы обсуждалась программа многолетней поддержки Украины. Он уточнил, что программа поможет Киеву отойти от советских военных доктрин и советского вооружения.

Столтенберг также заверил, что в свое время Украина станет членом НАТО. «Полноправное место Украины — в евроатлантической семье. Полноправное место Украины — в НАТО, и со временем и благодаря нашей поддержке эта цель будет достигнута», — заключил он.

О прибытии генсека НАТО в Киев стало известно 20 апреля. Согласно опубликованным кадрам, сделанным на Михайловской площади в центре украинской столицы, Столтенберг почтил память погибших в конфликте украинцев.