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10:42, 20 апреля 2023Мир

Генсек НАТО приехал в Киев

Генсек НАТО Йенс Столтенберг приехал в Киев

Фото: Emmi Korhonen / Imago / Globallookpress.com

Генсек НАТО Йенс Столтенберг приехал в Киев, пишет издание The Kiyv Independent.

Издание также публикует кадры, сделанные на Михайловской площади в центре украинской столицы. На них видно, как Столтенберг почтил память погибших в конфликте украинцев. Официально о визите Столтенберга на Украину не объявляли.

В начале апреля в Киев также приезжала генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле, об этом сообщала заместитель главы министра иностранных дел (МИД) Украины Эмине Джапарова.

В годовщину начала российской специальной военной операции на Украине в Киев также приезжал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

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Виктория Кондратьева
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