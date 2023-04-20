Генсек НАТО приехал в Киев

Генсек НАТО Йенс Столтенберг приехал в Киев

Генсек НАТО Йенс Столтенберг приехал в Киев, пишет издание The Kiyv Independent.

Издание также публикует кадры, сделанные на Михайловской площади в центре украинской столицы. На них видно, как Столтенберг почтил память погибших в конфликте украинцев. Официально о визите Столтенберга на Украину не объявляли.

В начале апреля в Киев также приезжала генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле, об этом сообщала заместитель главы министра иностранных дел (МИД) Украины Эмине Джапарова.

В годовщину начала российской специальной военной операции на Украине в Киев также приезжал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.