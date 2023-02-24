Премьер-министр Польши приехал в Киев

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прибыл в Киев

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прибыл в Киев в годовщину начала российской специальной военной операции. Об этом сообщил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер на своей странице в Twitter.

Он объяснил приезд политика намерением «дать четкий и измеримый сигнал о постоянной поддержке в обороне Украины».

Планирует ли Моравецкий встречаться с президентом республики Владимиром Зеленским или представителями украинского правительства, пока не сообщается.

Ранее польский премьер-министр сообщил, что Вашингтон и Варшава ведут переговоры о возможности наращивания американского военного присутствия на восточном фланге. По его словам, Варшава обсуждает с администрацией президента США Джо Байдена возможность присутствия ВС США в стране на постоянной основе.