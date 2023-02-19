Вашингтон и Варшава обсудили наращивание военного присутствия США в Польше

Премьер Польши Моравецкий заявил о переговорах с США по наращиванию военного присутствия

Вашингтон и Варшава ведут переговоры о возможности наращивания американского военного присутствия в Польше. Об этом сообщил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в интервью CBS.

По его словам, власти Польши находятся в процессе обсуждения с администрацией президента США Джо Байдена того, чтобы присутствие ВС США в стране было «в большей степени постоянным».

Моравецкий также выразил благодарность за отправку Польше систем ПВО Patriot и других современных систем и боеприпасов.

Ранее аналитик Владимир Оленченко заявил, что визит Байдена в Польшу в канун годовщины начала российской специальной военной операции на Украине необходим для выражения поддержки польскому руководству и призыва к консолидации стран-участниц НАТО, среди которых нарастают противоречия и недовольство.

До этого США назвали Польшу главным военным партнером с самой перспективной армией в ЕС. По данным Politico, Польша уже обладает большим количеством танков и гаубиц, чем Германия — страна с крупнейшей в настоящее время армией в Евросоюзе.

