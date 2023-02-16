Названа цель визита Байдена в Польшу

Политолог Оленченко: Байден посетит Польшу для призыва стран НАТО к объединению

Визит президента США Джо Байдена в Польшу в канун годовщины начала российской специальной военной операции на Украине необходим для выражения поддержки польскому руководству и призыва к консолидации стран-участниц НАТО, среди которых нарастают противоречия и недовольство. Об этом в комментарии «Ленте.ру» заявил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Байден приезжает в канун годовщины начала спецоперации России на Украине, он там будет 20-22 февраля. Безусловно, результаты спецоперации показали слабость Украины и слабость НАТО. В настоящее время среди членов НАТО наблюдаются определенные противоречия и недовольство. Скорее всего, Байден намеревается выступить с речью, чтобы консолидировать членов НАТО на продолжение их поддержки Украины», — объяснил Оленченко, говоря о целях визита американского лидера в Варшаву.

США рассматривают Польшу как своего основного союзника в поддержке Киева, и они подталкивают ее быть своего рода координатором. Различного рода инициативы в пользу Зеленского, антироссийские высказывания звучат, как правило, от польских политиков: премьер-министра Матеуша Моравецкого и президента Анджея Дуды — двух основных рупоров американских идей Владимир Оленченко старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН

Другой причиной визита Байдена в Польшу является выражение поддержки польскому политическому руководству в свете грядущих парламентских выборов, уточнил специалист.

«Среди польского населения зреет недовольство проводимой правительством страны политикой. Согласно опросам, поляки считают, что Украину поддерживать надо, но лучше не вмешиваясь. Польское же политическое руководство настаивает на активной поддержке. Осенью 2023 года состоятся парламентские выборы в Польше, нынешнее политическое руководство которой связано с партией "Право и справедливость". Сейчас она теряет свои позиции у электората, а ее основной противник — "Гражданская платформа" — набирает популярность. Видимо, одна из целей визита Байдена в Польшу — поддержка Дуды, Моравецкого и "Права и справедливости"», — предположил Оленченко.

Ранее представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что запланированная поездка президента США Джо Байдена в Европу ограничится визитом в Польшу.

«В рамках предстоящей поездки у президента не запланировано каких-либо дополнительных остановок за пределами Польши», — отметил Кирби, ничего не сказав про перспективу посещения Байденом Украины и возможность двусторонней встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в рамках европейского турне.