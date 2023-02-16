В Белом доме раскрыли маршрут поездки Байдена в Европу

В Белом доме заявили, что поездка Байдена в Европу ограничится только визитом в Польшу

Предстоящая поездка президента США Джо Байдена в Европу ограничится визитом в Польшу. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, его цитирует РИА Новости.

«Что касается вашего вопроса, то в рамках предстоящей поездки у президента не запланировано каких-либо дополнительных остановок за пределами Польши», — сказал он, не упомянув возможность посещения Байденом Украины и перспективу встречи с его украинским коллегой Владимиром Зеленским в рамках европейского турне.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности встретиться с американским лидером Джо Байденом в Минске. «А зачем Байден едет в Польшу? Зачем именно в Польшу? Но мы не паримся по этому поводу. Если у него есть желание, вы ему передайте там по своим каналам, что мы его в Минске готовы принять и серьезно поговорить. Если он хочет мира в Украине», — сказал белорусский лидер.

До этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент США Джо Байден с 20 по 22 февраля совершит визит в Польшу. В ходе поездки американский лидер обсудит с руководством Польши двустороннее сотрудничество, а также коллективные усилия по поддержке Украины и укреплению возможностей НАТО в сфере сдерживания.